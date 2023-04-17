قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023.. وآخر موعد لإخراجها

قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023 يحرص المسلمون على معرفتها، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، وحلول عيد الفطر المبارك بعد بضعة أيام، وهو موسم إخراج زكاة عيد الفطر، الذي يبدأ فيه المسلمون بإنفاق الحبوب أو ما يعادلها من اموال للفقراء والمساكين ومن تجوز عليهم زكاة الفطر وفقا لما تحدده دار الإفتاء المصرية، لذا تعد قيمة زكاة عيد الفطر المبارك في مصر 2023، من أهم الأمور التي يتساءل حولها المسلمون من أجل معرفة كيفية إخراج الزكاة بشكلها الصحيح.

وعن قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023، حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية‏، كل ما يخص زكاة الفطر، لماذا شرعت، وعلى من تجب، ومقدارها، ومكان إخراجها، ووقت إخراجها.

قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023

وقال مركز الأزهر للفتوى، إنَّ زكاة الفطر شرعت في الإسلام تطهيرًا للصائم من الذنوب، وسدا لما وقع في أثناء الصوم من نقص او تقصير، حتى يختم الصائم رمضان بزكاة بين يدي صومه يرجو بها القبول من الله عز وجل، وشرعت أيضا لإغناء الفقراء عن السؤال والحاجة في يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم «اغنوهم في هذا اليوم»، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين».

زكاة الفطر 2023.. دار الإفتاء المصرية تحدد على من تجب

وأضاف المركز إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، كبيرا وصغيرا، غنيا وفقيرا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

أحكام وشروط إخراج زكاة الفطر

وحول قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023، أوضح مركز الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن إخراج الزكاة للمسلم تكون عن نفسه وزوجته، وعن كل من تلزم نفقته كـ«أولاده الصغار، والكبار الذين عم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين»، فزكاة الفطر تابعة للنفقة، وأكد أنَّه يجوز أن يخرجها المسلم بنفسه، ويجوز أن يوكل غيره في إخراجها عنه.

وعن مكان إخراج قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023، أوضح أن الأصل أنَّ يخرجها المزكي في البلد الذي يقيم فيه، لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربا، لمصلحة معتبرة، كعدم وجود فقير في مكان إقامته.

آخر موعد لاخراج زكاة الفطر

كما أكد أن بخصوص قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023، أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وآخر موعد لها هو قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.

هل تجزىء القيمة في زكاة الفطر؟

وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام أولا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير، فيما يخص قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023.

مصارف زكاة الفطر؟

ولفت إلى أن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، وكافة المصارف المالية التي ذكره الله، عز وجل في آية مصارف الزكاة، وقال تعالى «۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)»، ويجوز أن تعطي لفقير واحد أو توزع بين عدة أشخاص.

مقدار زكاة الفطر نقدا

وتابع أن قيمة زكاة عيد الفطر في مصر 2023 صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتا في بلدهم، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مم يقتات، لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رواه ابن داوود وابن ماجة، وحددتها ماديا بمقدار 30 جنيها كحد أدنى للفرد.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

الصاع من القمح ما يساوي بالوزن، اثنان كيلو وأبعون جراما تقريبا 2:04، أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب، التي يجوز إخراج الزكاة منها، فمتوسط الصاع فيها اثنان كيلو ونصف تقريبا.