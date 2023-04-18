إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على شارع الغشام بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

استعدادات استقبال عيد الفطر

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة مراكزها ومدنها وأحيائها انتهت من الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد والساحات المخصصة للصلاة والحدائق والمتنزهات العامة لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء إجازة العيد.

إطلاق اسم أحمد عمر هاشم علـى شـارع الغشـام

وخلال الاجتماع وافق مجلس تنفيذي محافظة الشرقية على إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء علـى شـارع الغشـام، بدايـة مـن موقـف المنصورة حتى التقاطع من شارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق.

كما تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 11923 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتسجيل 68 عقدا خلال شهر أبريل الجاري، ليتم التأكيد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر مارس الماضي، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 551 إعلانا مخالفا بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1013 إعلانا، وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم رصد 749 متغيرا بينها 599 متغير ولاية المحافظة، وتم الرد على 525 متغيرا ليتم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانتهى الاجتماع باستعراض موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، 774 مليونا و721 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة مبلغ 78 مليون جنيه مكافأة حوافز الاستثمار.

وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 73%، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 64% والكهرباء 100%، وتحسين البيئة 85%، وتدعيم الوحدات المحلية 51%، الأمن والإطفاء والمرور 94%، وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.