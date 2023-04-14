أحمد عمر هاشم يعيد تطوير مسجدا بقرية في الشرقية.. «صعد منبره وهو طفل»

روى الدكتور محمود عمر هاشم، ابن قرية بني عامر بمحافظة الشرقية، والشقيق الأصغر للدكتور أحمد عمر هاشم، قصة إحلال مسجد بإحدى قرى الشرقية، ألقى به شقيقه أول خطبة جمعة في حياته، منذ ما يزيد عن 70 عاما، إذ كان عمره وقتها 11 عاما، ولاعتزازه بهذا المسجد وتأثرّه بذكرى وقعت في طفولته، أعاد إحلاله وتجديده وتسلمته الأوقاف في 2022، ليبقى المسجد شاهدا على التبشير بمكانته المستقبلية ضمن رجال الدعوة والشخصيات الاسلامية البارزة.

وأكد الدكتور محمود هاشم العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالشرقية، والأستاذ المتفرغ بالكلية في حديث خاص لـ «الوطن»، أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان يبحث عن أرض لبناء مسجدا، وبعد مجهود مضني في البحث، اقترح على الإمام مسجدا لإحلاله وتجديده، وكانت مفاجأة سعيدة متمثلة في ذكرى تعود لسبعين عاما، وهو أول مسجد خطب فيه الجمعة، وكان أول منبر يصعده الدكتور أحمد عمر هاشم في حياته بالصدفة وكان حينها طفلا.

أحمد عمر هاشم يلقي خطبة الجمعة لأول مرة وهو طفل:

وتابع حديثه موضحا المناسبة التي خطب فيها أحمد عمر هاشم في المصلين خطبة الجمعة، قبل 70 عامًا، مشيرا إلى أن شيخا يدعى محمود أبو هاشم، كان وكيل قطاع المعاهد الأزهرية دعاه أهل البلدة لإلقاء خطبة الجمعة، إلا أنه اعتذر لظرف طارئ، واقترح حينها أحمد عمر هاشم طالب الأزهر الذي كان في المرحلة الابتدائية، معلقا: «ظل يجهز لخطبة الجمعة وسهر ليلة الجمعة حتى نجح في إلقائها بإتقان على المنبر، ومدحه كل الحضور، وكانت البداية من هنا، حسب قوله».

إحلال وتجديد المسجد

ويضيف شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم أن شقيقه الأكبر عندما أخبره بالعثور على الأرض لبناء المسجد، اقترح عليه إحلال وتجديد أول مسجد خطب صعد منبره في طفولته، وهو مسجد عزبة الأربعين، الذي تم الاحتفاظ باسمه كما كان منذ نحو قرن من الزمان، وتم افتتاحه عام 2022.

أحمد عمر هاشم مارس رياضة المصارعة وانشغل بالحياة العلمية

وأشار إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم كان رياضيا يمارس لعبة المصارعة في سن صغيرة وحتى بعد التخرج من كلية أصول الدين وكان قوي البنيان محبا لممارسة الرياضة على الدوام، إذ بدأ ممارسة الرياضة في مركز شباب قريته، إلا أنه انشغل بالحياة العلمية بعدما تم تعيينه معيدا في الكلية.

3 معاهد أزهرية ومساجد تبرع ببنائها أحمد عمر هاشم

وذكر شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم أنه تبرع ببناء 3 معاهد أزهرية في قريته بني عامر وقرية مجاورة لها «ابتدائي، اعدادي وثانوي»، كما أقام مسجدا في أرض تبرعت بها شقيقته إذ طالبته قبل وفاتها ببناء مسجدا، خاصة أنها لم تحظ بالإنجاب، وسمي المسجد باسم التقوى، وكان اختيار الدكتور أحمد هاشم.

موافقة الأوقاف على إحلال وتجديد مسجد عزبة الأربعين

وأشار الدكتور عمرو طه المنسق الإعلامي بمديرية الأوقاف بالشرقية أن الدكتور محمود هاشم تقدم بطلب للأوقاف لإعادة إحلال وتجديد مسجد عزبة الأربعين والذي تم تسليمه في عام 2022، فضلا عن تسليم مسجد التقوى.

مرور الدكتور أحمد عمر هاشم بأزمة صحية ونقله بطائرة خاصة

يذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم تعرض لأزمة صحية، على متن طائرة متجهة لدولة الجزائر لإلقاء دروسا حسينية، اعتاد على إلقائها سنويا، وأرسل رئيس الجمهورية طائرة خاصة مجهزة لنقله من مالطا لتلقي العلاج في مصر، وظل لنحو أسبوع يتلقى الرعاية الطبية ما بين غرفة الرعاية المركزة وغرفة عادية إلى أن عاد لمنزله سالما وبدأ استئناف حياته مجددا بإلقاء الدروس خلال شهر رمضان المبارك.