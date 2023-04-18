أماكن بيع الذهب الصيني وأسعاره.. الخاتم بـ30 جنيها

يفضل الكثيرون التزين بالحلي والإكسسوارات لا سيما السيدات، إذ تعتبر الإكسسوارات جزءا من أناقتهن، ويقبل البعض على شراء الذهب الصيني، لكونه يشبه الذهب النقي في تشكيله وملمسه ولونه، إذ جرى طلاؤه بلون الذهب، كما أن مع ارتفاع أسعار الذهب الخالص، لم يكن في مقدور الكثيرين التزين به.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» أماكن بيع الذهب الصيني وأسعاره، لا سيما مع قدوم عيد الفطر، إذ يحرص البعض على التزين بالذهب في المناسبات.

أسعار الذهب الصيني

تبدأ أسعار الذهب الصيني من أقل من 100 جنيه للإكسسوارت الصغيرة مثل الخواتم والحلقان والدبل، والمقاسات الصغيرة منها للأطفال سعرها يكون أقل من 50 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة عبر المتاجر الإلكترونية.

- الخواتم الصيني تبدأ أسعارها من 30 جنيها.

- الدبلة الصيني تبدأ أسعارها من 50 جنيها.

- القلادة الصيني تبدأ أسعارها 170 جنيها.

- الأطقم الصيني الكاملة تبدأ أسعارها من 300 جنيه.

- الغوايش الصيني تبدأ أسعارها من 70 جنيها.

- السلاسل الصيني تبدأ أسعارها من 80 جنيها.

أماكن بيع الذهب الصيني

توجد عدة أماكن مخصصة لبيع الذهب الصيني، إذ تتعهد استيراده من الخارج، وتنتشر بكثرة في محلات الموسكي والعتبة وبخاصة حارة اليهود، كما يوجد بكثرة لدى محلات بيع الإكسسورات بالمولات التجارية والمحلات، ويمكن شراؤه أون لاين من المواقع المخصصة لذلك مثل سوق كوم وأمازون وجوميا.

الحفاظ على لون الذهب الصيني

كثرة استعمال الحلي الصيني، تعمل على إتلافه حيث يختفي بريقه ولمعانه تدريجيا، ويمكن الحفاظ عليه باتباع خطوات بسيطة، منها:

- خلع الذهب الصيني خلال ممارسة الأعمال المنزلية، والاستحمام والوضوء.

- احرص على ألا يلامس الذهب الصيني العطور والكريمات المرطبة.