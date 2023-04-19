متابعة مسلسل جعفر العمدة على شاشات عملاقة بالإسكندرية.. كأنه مباراة كرة قدم

تابع مواطنو الإسكندرية مسلسل جعفر العمدة على الشواطئ، بالتحديد في إحدى مجمعات الكافيهات السياحية بمنطقة سيدي جابر، حيث عُرضت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، عبر شاشات عملاقة، كأنه مباراة كرة قدم يتابعها الجميع بشغف.

المتابعون يثنوا على مسلسل جعفر العمدة

أثنى المتابعون على أحداث الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة، الذي بدأ من خلاله كشف لغز المسلسل، حيث اعترفت خالة سيف لجعفر العمدة، عن مكان وهوية نجله، إذ كشفت له تفاصيل خطف بلال شامة لنجله، وتكشف أن سيف هو نجله الذي تم خطفه منذ 19 عاما، وسط حالة من انهيار جعفر العمدة من البكاء، عندما علم أن سيف هو نجله، ويخبرها بأنه كان يشعر لأن قلبه كان متعلقا به.

وقال أحمد حسام، 36 سنة، أحد المتابعين، إن مسلسل جعفر العمدة، أعاد التفاف المواطنين حول شاشة الدراما بشكل كبير، فالأمر أصبح بالتفاف المشاهدين حول مسلسلات رمضان، حين كانت مجرد مسلسل واحد يجمع الجميع وقتها.

متابعة: مسلسل جعفر العمدة خلق حالة مميزة

فيما شاركته الرأي هند باسم، 28 سنة، إحدى المتابعات، إذ أكدت إعجابها بالحبكة الدرامية، وانتهاء الحلقات عند لحظات مهمة تجذب الجمهور، مشيرة إلى أنه خلق حالة مميزة في رمضان.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.