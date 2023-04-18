مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. خالة سيف تكشف الحقيقة

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

وتعترف خالة سيف لجعفر العمدة، عن مكان وهواية نجله، حيث كشفته له تفاصيل خطف بلال شامة لنجله، وتكشف ان سيف هو نجله الذى تم خطفه منذ 19 عاما، وسط حالة من انهيار جعفر العمدة من البكاء، عندما علم ان سيف هو نجله، ويخبرها بإنه كان يشعر لان قلبه كان متعلق به.

ويقوم جعفر العمدة بالاتصال على أحمد داش سيف، ولكن يجد هاتفه مغلقا، فيقرر الذهاب له، ويقابله بحالة من الفرحة والصدمة، لأنه عثر نجله بعد غياب 19 عاما، وتنتهي الحلقة قبل اعتراف جعفر لسيف بالحقيقة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.