تقنية جديد لعلاج سرطان البروستاتا في 5 أيام فقط

كشفت أبحاث جديدة، عن إمكانية شفاء الرجال المصابين بسرطان البروستاتا خلال 5 أيام فقط، إذا تعرضوا لـ علاج إشعاعي مشحون بالتوربو، بدلا من العلاج التقليدي بنفس الإشعاع لمدة 20 يوما، وأثبتت هذه الطريقة نجاحها، بحسب جامعة كوينز بلفاست كما أنها آمنة وفعالة في وقت يعد قياسيا.

موجات قوية لعلاج الخلايا السرطانية

ويشمل هذا العلاج بحسب بيان صادر عن الفريق البحثي لجامعة «كوينز»، تفجير البروستاتا بموجات قوية، تعمل على تدمير الخلايات السرطانية، بدلا من اللجوء إلى الاستئصال، الذي قد يكون أمر غير محبب للرجال المصابين بهذا المرض، ويتم في العادة إعطاء الجرعات عبر عدة أسابيع، لكن يوجد حاليا ما يسمى بـ«العلاج الإشعاعي الاستئصالي التجسيمي»، الذي يتم استخدام فيه حزم طاقة عالية الجهد، ويتم تركيزها من عدة زوايا، من أجل إحداث فرق كبير والعلاج في أسرع وقت.

علاج في وقت قياسي

ولا تؤدي هذه الطريقة الدقيقة إلى أي ضرر للأنسجة المحيطة بالسرطان، ويتم العلاج في وقت قياسي فعال مدته 5 أيام فقط، ويجد مخاوف لدى الرجال، من أضرار جانبية تصيب الأمعاء والمستقيم، وقد يضر الإشعاع الأعصاب والعضلات المتحكمة في ذهاب الرجال إلى الحمام، ما يسبب السلس البولي، وكان يتم استخدام مادة طبية هلامية، وحقنها خلف البروستاتا، ما يسهل تحريك المستقيم برفق، بعيدا عن البروستاتا، وهذا يخلق حاجزا، ما يتسبب في تقليل الإشعاع إلى الأنسجة المحيطة بنسبة 70%.

تفاؤل طبي بالعلاج الجديد

وأوضح البروفيسير سونيل جين، من جامعة كوينز، أن الرجال أصبحوا قادرين على تلقي العلاج في وقت قياسي، ليصبح 5 أيام بدلا من 20 يوما، وهي مدة يسأم البعض منها، وبهذه الطريقة الجديدة، أصبح بالإمكان تقليل عدد الجلسات التي يحتاجها المريض بنسبة 75%، لأن هذا سيكون مكسبا كبيرا.

نجاح حالة مريضة

بدأ المرضى تلقي هذا العلاج في الفترة منذ عام 2016 إلى عام 2018، وتم علاج رجل عجوز أصيب بسرطان البروستاتا، رغم أنه ورثه لأبنائه وسط توقعات من هايلي لوكستون، مديرة أبحاث سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، بأن تكون هذه التقنية الرائدة فرصة للعلاج بطريقة آمنة وسريعة.