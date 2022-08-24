دعم مستشفيات المنيا الجامعية بأجهزة تفتيت حصوات وعلاج البروستاتا

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار التوسع في تقديم الخدمات الطبية وتحسين مستوى جودتها، ودعم المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية؛ تم تزويد مستشفى الكلى والمسالك البولية بجهاز الليزر لتفتيت الحصوات وعلاج البروستاتا، الذي يعتبر من أحدث الأجهزة العلاجية غير التقليدية على مستوى مصر والعالم لتفتيت الحصوات، وذلك بهدف ضمان تقديم أعلى جودة ممكنة من سبل العلاج والتشخيص والرعاية المتكاملة.

تحول نوعي غير مسبوق في تطوير المنظومة الصحية

وأضاف رئيس الجامعة، خلال بيان صحفي أصدرته جامعة المنيا مساء اليوم الأربعاء، أن المستشفيات الجامعية تشهد تحولاً نوعياً غير مسبوق في تطوير منظومتها الصحية، وتخطو خطوات مدروسة في سبيل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية، والذي انعكس باستجابة فورية من الجامعة لتوفير كافة اللوازم والمستلزمات الطبية وأحدث الأجهزة العلاجية التي تدعم جميع مستويات الرعاية الصحية، مثمناً جهود كل القطاعات بالمستشفيات الجامعية والكوادر الطبية العاملة التي ساهمت في إنجاز تطوير هذه المنظومة، وزيادة قدرتها بأحدث الأجهزة ودخولها حيز الخدمة.

استخدام أشعة الليزر لتفتيت حصوات الجهاز البولي

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الجهاز الجديد له القدرة على التعامل باستخدام أشعة الليزر لتفتيت جميع أنواع حصوات الجهاز البولي عن طريق منظار المسالك البولية، من خلال المناظير الجراحية وبدون اللجوء إلى الجراحة التقليدية، مشيراً إلى أنه جار حالياً تركيب الجهاز، وبدء التشغيل التجريبي له اعتباراً من السبت القادم.