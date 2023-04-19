منة فضالي لـ محمد رمضان: «مبروك يا أحلى جعفورتي.. نجم ملكش حل»

أشادت الفنانة منة فضالي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بالفنان محمد رمضان، الذي شاركت معه بطولة مسلسل جعفر العمدة طوال شهر رمضان قائلة: «ألف مبروك جعفر العمدة.. نجاح باكتساح، وربنا يكرمك دائما يا أحلى جعفورتي».

وكتبت منة فضالي قائلة: «يا رمضان شهادتي فيك مجروحة، بس حقيقي ومن غير مجاملة أنت نجم ملكش حل ملكش حدود، فنان بجد بمعنى الكلمة، الإحساس نعمة من ربنا.. وأنت إحساسك دائما سابق كل كلامك، ممثل يتخاف منه ويتعمله حساب، حقيقي أنا سعيدة إني كنت بشتغل معاك، حقيقي أنت إضافة لأي حد».

وأضافت منة قائلة: «مبروك نجاحك لإنك بتتعب في شغلك، وعندك أمانة بينك وبين فنك، ألف مبروك جعفر العمدة.. نجاح باكتساح، وربنا يكرمك دائما يا أحلى جعفورتي».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج محمد سامي.