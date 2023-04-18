مسلسل جعفر العمدة الحلقة 27.. محمد رمضان يصل لبلال شامة

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة

ووصل جعفر العمدة لمكان بلال شامة، بعد البحث عنه لفترة طويلة، إذ كان مختبئا داخل المكان الذي خطفه به «شوقي فتح الله» منذر رياحنة، ويطلب منه جعفر أن يعرف مكان نجله، ولكنه يطلب مقابل المعلومات التي سيدلي بها مبلغا ماليا كبيرا، ويقوم جعفر بضربه، ويوافق بالفعل على إعطائه المبلغ، ويأخذه إلى مكان بعيد، ويجلب له طبيبا لرعايته.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحًا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحًا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.