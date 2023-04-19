محمد رمضان يحتفل برجوع ابنه خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، برجوع ابنه سيف، خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة.

وكتب محمد رمضان قائلا: «الليلة الفرح فرحتين، رجوع عبد الجواد بالسلامة وهاشتاج محمد رمضان يتخطى الـ11 مليار على تيك توك، ثقة في الله نجاح دايما».

وتنهال تعليقات جمهور محمد رمضان، بالإشادة بالحلقة 27، التي شهدت رجوع ابن جعفر العمدة، الذي اكتشف أنه صديقه سيف.

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويجري عرض مسلسل جعفر العمدة يوميا على قناة dmc الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.