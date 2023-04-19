«الحاج عبدالنبي» خبرة 60 سنة في صنع الكنافة البلدي: وارثها أبا عن جد

أكثر من 60 عاما قضاها عبد النبي أبو الخير، صاحب الـ72 عاما، في صناعة وبيع الكنافة البلدي، دون أن يهتم بتطور صناعتها بشكل آلي، إذ يقف في محل صغير بأحد شوارع مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، ليُمارس المهنة التي ورثها عن والده وجده، وينتظرها من العام إلي العام في رمضان.

60 عاما في صناعة وبيع الكنافة البلدي

«طلعت لقيت جدي ووالدي شغالين في صناعة الكنافة البلدي وورثتها عنهم من الستينيات، وفاكر إني بعت كيلو الكنافة بـ3 صاغ، والكنافة البلدي دي غير الكنافة الآلية تماما، لأنها بتكون عبارة عن دقيق علامة وبس، إنما الكنافة الآلية بيكون فيها لبن وعسل»، بهذه الكلمات بدأ عبد النبي أبو الخير، حديثه لـ«الوطن».

يبدأ «أبو الخير» عمله في السادسة صباحا وحتي السادسة مساءً، ثم يعود إلى منزله لتناول الإفطار، والعودة مروة أخرى إلى محله، ويظل يعمل حتى الساعة العاشرة مساءً: «بفتح المحل كل يوم الساعة 6 الصبح لغاية المغرب وبعد كده بفطر وبرجع تاني لحد الساعة 10 باليل، وبشتغل حوالي 16 ساعة في اليوم»، لافتا إلى أنه رغم تطور صناعة الكنافة إلي أنه ما زال هناك إقبالا كبيرا من الأهالي علي شراء الكنافة البلدي.

بيع مستلزمات البقالة بعد انتهاء شهر رمضان

يعمل «أبو الخير» خلال شهر رمضان في بيع الكنافة البلدي، وبعد انتهاء الشهر الفضيل يعتمد علي بيع مستلزمات البقالة في محله الصغير، لكسب قوت يومه، «في رمضان بشتغل كنافة وفي غير رمضان ببيع مستلزمات البقالة، وفي المولد النبوي ببيع حلوي المولد، يعني شغال مواسم وربنا كريم وبيرزق»، لافتا إلى أن لديه 4 من الأبناء ولدين وبنتين، «حاولت أعلم ولادي صنعة الكنافة البلدي بس محدش فيهم استجاب لي، والصنعة قربت تنقرض، ونفسي في الستر والصحة وربنا مايحوجنيش لحد، وأفضل أشتغل لحد ما أموت».