هزات أرضية تضرب عدة دول.. زلزال إندونيسيا الأقوى

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عدة هزات أرضية، تراوحت قوتها بين 0.9 و4.6 درجة على مقياس ريختر، دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان قوة آخر الهزات الأرضية، سجلها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ونشرها عبر موقعه الإلكتروني، بلغت 2.4 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية أوكلاهوما جنوب وسط الولايات المتحدة الأمريكية، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت أوكلاهوما، وقعت على مسافة 19 كيلومترا جنوب غرب أركنساس سيتي.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية قوتها أقل من درجة، 0.9، على مقياس ريختر، سويسرا، على عمق 4 كيلومترات.

عمق زلزال جنوب اليونان بلغ 10 كيلومترات

وفي جنوب اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، المنطقة، على 10 عمق كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان وقعت على مسافة 27 كيلومتر جنوب بيرجوس.

هزة أرضية بقوة 3.4 درجة تضرب وسط تركيا

وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وسط البلاد على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 101 كيلومتر شمال غرب غازي عنتاب، و30 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من قهرمان مرعش.

ورصد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 3.9 درجة في مقاطعة بالي بإندونيسيا، على عمق 209 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقال المركز إن البؤرة وقعت على مسافة 48 كيلومتر شمال مدينة دنباسار.

وفي قوت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة سومطرة الجنوبية في إندونيسيا على عمق 60 كيلومترا.