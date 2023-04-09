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زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة جنوب غرب الهند

كتب:

أ ش أ
05:41 م | الأحد 09 أبريل 2023
زلزال سابق

زلزال سابق

ضرب زلزال بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة "نيكوبار" بالمحيط الهندي جنوب غرب الهند.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» أوردتها قناة «إن دي تي في» الهندية- إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات نحو الساعة 5.3 مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي للبلاد).

كما ذكر المركز - في تغريدة أخرى- أن زلزالا آخر وقع قبل عدة ساعات بلغت شدته 4.1 على مقياس ريختر وضرب أيضًا جزيرة «نيكوبار» نحو الساعة 2.59 مساء (بالتوقيت المحلي للبلاد).

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بقلم أ ش أ