زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جنوب المكسيك

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، جنوب المكسيك، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت سلطات «رصد الزلازل» بالمكسيك عبر «تويتر»، إلى رصد الزلزال في الساعة 22:55 مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي «06:55 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة».

وقع مركز زلزال المكسيك على بعد 36 كيلومترا شمال غرب مدينة تكبان بولاية جيريرو الواقعة جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي، إن قوة زلزال المكسيك، بلغت 5.2 درجة على مقياس ريختر، مضيفا في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على مسافة 117 كيلومتربين الغرب والشمال الغربي من مدينة أكابولكو دي خواريز الواقعة على على ساحل المحيط الهادئ.