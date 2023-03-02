زلازل المكسيك دون خسائر.. الأول بقوة 3 درجات والثاني 5.7 على مقياس ريختر

أعلن المركز الأمريكي للرصد الجيولوجي، قبل قليل، أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب المكسيك بعد منتصف الليلة الماضية، وهي الهزة الأرضية الثانية التي تتعرض لها الدولة الواقعة جنوب أمريكا الشمالية، خلال ليلة واحدة.

زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب وسط المكسيك

وبحسب المركز الأمريكي فإن هزة أرضية بشدة 5.7 ريختر وقعت في حوالي الساعة 4:40 بتوقيت جرينتش، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مدينة سان بيدرو، في ولاية كواهويلا، وسط المكسيك، وكانت على عمق 87.7 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

هزة أرضية بالقرب من حدود الولايات المتحدة

وفي وقت سابق من الليلة نفسها، وقع زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، كان مركزها على بعد حوالي 54 كيلومتراً من الحدود مع ولاية نيومكسيكو، في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عمق 4.5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

لا أنباء عن سقوط خسائر نتيجة زلزالي المكسيك

ولم تتوافر أي معلومات عن خسائر محتملة نتيجة الزلزالين اللذين ضربا المكسيك خلال ليلة واحدة في منطقتين مختلفتين، بعد أيام قليلة على الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم 6 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، كما خلف دماراً واسعاً في كلا الدولتين.