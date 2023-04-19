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رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

كتب:

أسماء زايد
09:59 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء في برقيته، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

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