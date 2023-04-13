تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. فصل كهرباء الإعلانات 10 مساء بمدن ومراكز الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات وخاصة رفع الحواجز المتعدية على حرم الطريق والتي تعوق الحركة المرورية ورفع المخلفات والقمامة بشكل دوري.

تخفيف الإضاءة بواجهات المحلات

وأضاف محافظ في الغربية في تصريح صحفي، أن هناك تعليمات مشددة على التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والميادين بنسبة 75 % وكذلك تخفيف الإضاءة بواجهات المحال التجارية مع فصل الإعلانات المضيئة في تمام الساعة الـ 10 مساء من كل يوم، موجها برفع كفاءة الأعمدة وصيانتها وخاصة في محيط المساجد والكنائس إلى جانب استمرار حملات تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد الغلق.

التصدي للبناء المخالف

وشدد محافظ الغربية على التصدي الحازم ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والبدء في إدراج كل المتغيرات غير القانونية في الموجة 21 والتي ستبدأ عقب عيد الفطر.

مطالبا من وكيلا مديرتي وزارتي الزراعة ووزارة التموين، والتجارة الداخلية بالغربية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية و الاستعداد إلى موسم توريد القمح، والعمل على تيسير كافة الإجراءات من خلال فتح الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية لاستقبال القمح من صغار المزارعين ونقلها من خلال سيارات الوحدات المحلية.