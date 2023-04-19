دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب.. «اللهم اجعل خير عمري آخره»

قالت دار الإفتاء إن الدعاء بعد ختم القرآن الكريم أمر مستحب، وذلك لأنه عادة العباد والصالحين طوال العام، كما أنه عند ختم المسلم للقرآن تنزل رحمات الله على عباده المسلمين، فضلا عن أنه من العادات المستحبة في الإسلام.

فضل ختم القرآن في رمضان

وحول دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب، أوضحت دار الإفتاء أن الإمام السيوطي قال«والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل» وذلك لما روى عن الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب».

كيفية الدعاء بختم القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة

وعن كيفية الدعاء بختم القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة، فإنه يجوز للمسلم أن يدعي بهذا الدعاء «اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يارب العالمين، اللهم أصلح لي ديني الذى هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه».

دعاء التثبيت بعد ختم القرآن

وعن دعاء التثبيت بعد ختم القرآن، فيجوز للمسلم أن يردد:«اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً، اللهم إنا نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق».

دعاء نهاية تلاوة القرآن

ويشمل دعاء نهاية تلاوة القرآن:«اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهلٌ أنت أن تُحمد، وأهلٌ أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبتَّ عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيراً كما تعطي كثيراً. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول».

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب

ومن بين دعاء ختم القرآن مكتوب: «اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح، اللهم اني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وارفع درجاتى وتقبل صلاتي واغفر لى خطيئاتى وأسألك العلا من الجنة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الآمور كلها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة».

دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح

وكان قد أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بأنه لم يرد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بشكل محدد، إلا أن النبي الكريم كان يستحب جوامع الدعاء.