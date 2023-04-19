وزير الخارجية: النزاع القائم في السودان شأن داخلي.. وندعم جهود الحل السلمي

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع وزير خارجية تشاد، محمد صالح النضيف، بشأن تطورات الوضع في السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ الاتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الأزمة، حيث اتفقا على أهمية العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حدا للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أنّ الوزير شكري شدد على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي، وامتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يعيق جهود الحل السلمي.