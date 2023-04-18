نائبة: مصر موقفها متوازن تجاه قضايا المنطقة.. والمفاوضات حل لأزمة السودان

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تأييدها تصريحات ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الأزمة السودانية خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشدّدة على أنها واضحة وحاسمة وصريحة ولا تحتمل التأويل، كما أنها قدّمت الحلول التى توضح الموقف المصرى وتحقن دماء السودانيين.. وإلى نص الحوار:

عضو «دفاع النواب»: مصر لن تتدخل فى شئون الدول الداخلية.. ونثق برؤية الرئيس لعدم تصعيد الموقف

ما رأيك فى رسائل وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الأزمة السودانية؟

- أؤيد رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة فى السودان، حيث كانت واضحة وحاسمة وصريحة ولا تحتمل التأويل، كما أنها قدّمت الحلول التى توضّح الموقف المصرى وتحقن دماء السودانيين، وللحفاظ على استقراره، وبالتالى كانت بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة السودانية، وأن التفاوض هو الحل الأمثل فى ظل التداخل الكبير وسيل دماء السودانيين، حتى لا تدخل الدولة نفقاً مظلماً.

كيف ترى تصريح الرئيس حول عدم التدخّل فى الشئون الداخلية للدول؟

- حديث الرئيس يؤكد تمسّك مصر بموقفها الثابت المتوازن تجاه أى قضية من القضايا الإقليمية وحرصها على مصلحة الشعوب، وحقهم فى العيش حياة هادئة بعيدة عن أجواء الصراعات والحروب، وأن مصر لا تتدخّل ولن تتدخّل أبداً فى أى شأن داخلى لأى دولة رغم محاولات البعض التدخّل فى شئوننا الداخلية، ولكن الرئيس لا يسمح أيضاً لأحد بالتدخّل فى شئوننا الداخلية، ويؤكد دائماً على السيادة المصرية والهوية، وبالتالى فمصر خلال تاريخها لم تتدخّل فى شئون أحد، وتساعد دائماً الأشقاء العرب من أجل أمن واستقرار المنطقة، خاصة أنها محاطة من حدودها المختلفة بمشكلات وأزمات فى دول الجوار، وهو ما يتطلب التعامل بحكمة، ولكن بحسم أيضاً، ولديها أقوى جيش فى المنطقة، وقواتنا المسلحة هى سيف ودرع دائماً لحماية أراضيها وحدودها، ولكنها دائماً ما تقدم الحل السلمى.

القيادة السياسية تضع رجال وجنود القوات المسلحة نصب أعينها وتواصل اتصالاتها لتأمينهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن

هل كشفت تصريحات الرئيس بوضوح الموقف المصرى تجاه السودان؟

- الرئيس كان حريصاً على إعلان موقف الدولة المصرية تجاه الأزمة فى السودان بوضوح، وهو عدم التدخل فى أى شأن داخلى لأى دولة، وكشف أيضاً أن وجود القوات المصرية فى السودان بهدف التدريبات فقط، بجانب التأكيد على وقوف مصر بشكل محايد ولا تدعم طرفاً على حساب الآخر، .

موقف تأمين الجنود المصريين بالسودان كان ضمن رسائل الرئيس.

- القيادة السياسية المصرية تضع أبناءها من رجال وجنود القوات المسلحة نصب أعينها، وتواصل اتصالاتها المكثّفة من أجل تأمين جنودها هناك حتى عودتهم إلى أرض الوطن، والتأكد من سلامتهم، وهو ما أكده الرئيس من ضرورة أمن وسلامة قواتنا فى السودان، وأن الدولة تواصل اتصالاتها لتأكيد أمن القوات المصرية بالسودان، وأنها على تواصل مع جميع الأطراف، وأن أبناء مصر بخير، وهى رسالة طمأن الرئيس فيها المصريين، وبالتالى كانت رسائل الرئيس تطمئن المصريين والسودانيين.

وما رأيك فى دعوة الرئيس الأطراف السودانية إلى التفاوض والحوار؟

- نحن نثق فى القيادة السياسية ورؤية وحكمة الرئيس السيسى بضرورة الحفاظ على عدم تصعيد الموقف فى السودان، والجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة، ودائماً ما يتبع الرئيس السيسى النهج السلمى والمفاوضات وتقارب جميع الآراء، لأن التفاوض هو الحل الأمثل للمشكلات، والجلوس على مائدة المفاوضات يخرج السودان من الأزمة، ويحقن دماء السودانيين، ويحافظ على أمن واستقرار الدولة، ودائماً نثق بحكمة الرئيس فى التعامل مع الأزمات، لأنه مدرك تماماً جميع الأهداف وما يدور حولها، وتأكيداً لهذه الثقة فإن هناك اصطفافاً وطنياً خلف الرئيس وتأييداً لمواقفه السياسية، والأهم بالفعل هو الاصطفاف الداخلى، لذا لا نسمح بالتدخّل فى شئوننا ولا نتدخل فى شئون أى دولة.

موقف متوازن

رسالة الرئيس تعكس تأكيد الرؤية المصرية تجاه الأزمة وموقفها الحاسم والمتوازن والمحايد بشكل دائم، خاصة أن السودان دولة شقيقة وتربطها بمصر علاقات تاريخية، إضافة إلى أنها تمثل العمق الاستراتيجى لمصر جنوباً، وأحد محدّدات الأمن القومى المصرى.