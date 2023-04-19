أبو الغيط يناشد الأشقاء في السودان لوقف إطلاق النار خلال العيد

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إنه يناشد الأخوة في السودان أن يعلنوا وقفا لإطلاق النار في أيام العيد.

وأضاف أبو الغيط في بيان عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية مساء اليوم الأربعاء: «الأولوية الآن للمدنيين في السودان، الذين يتحملون مآسي الصراع».

وبدأ في السودان أزمة من السبت الماضي بعد إندلاع القتال بين قوات التدخل السريع وقوات الجيش السوداني وسط مطالبات بإنهاء القتال وتغليب لغة الحوار على الأمر.