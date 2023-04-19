دعاء آخر ليلة وترية من العشر الأواخر وكيف نحييها.. اعرف خير ما يقال

مع حلول آخر ليلة وترية من شهر رمضان المبارك يكثر الصائمين من ترديد الدعاء وأداء الصلوات، ولكن قد لا يعلم البعض منهم دعاء آخر ليلة وترية من العشر الأواخر وكيف نحييها، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء آخر ليلة وترية من العشر الأواخر وكيف نحييها

ومن المتحتمل أن تكون آخر ليلة وترية هى ليلة القدر، خصاة أنها لم تحدد في يوم معين، ولكنها تأتي في إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك يرغب الصائمين في معرفة دعاء آخر ليلة وترية من العشر الأواخر وكيف نحييها.

تعرف على دعاء آخر ليلة وترية من العشر الأواخر

ولمعرفة دعاء آخر ليلة وترية من العشر الأواخر وكيف نحييها، أوضحت دار الإفتاء أنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرايت إن وافقت ليلة القدر، بِمَ أدعو؟ قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

كيف نحيي ليلة القدر؟

وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، في فتوى للدكتور على جمعة، أنه قد اختلف الفقهاء في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».