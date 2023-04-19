مجلس الافتاء في أستراليا يعلن السبت أول أيام عيد الفطر

كشف مجلس الإفتاء في أستراليا، في بيان له اليوم الأربعاء، أن أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق أول أيام شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية، سيكون السبت المقبل، ليخالف بذلك التوقع الذي اعتمدت عليه أغلب الدول بشكل فلكي، حيث أشارت أغلب الدول إلى أن أول أيام عيد الفطر لدى المسلمين سيكون الجمعة، باعتبار أن شهر رمضان الكريم المبارك سيكون 29 يوماً فقط.

تدوينة هامة لمركز الفلك الدولي

وكتب مركز الفلك الدولي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يوضح فيه أن العيد في أستراليا سيكون السبت المقبل، بسبب عدم القدرة على رؤية هلال شهر شوال مساء غد الخميس.

موعد تحري هلال شوال في العالم الإسلامي

وصدر بيان عن مركز الفلك الدولي، وفي 7 أبريل الجاري، ليشير فيه أن أغلب دول العالم الإسلامي ستعمل على تحري هلال شهر شوال الخميس 20 إبريل ولن يتاح رؤية الهلال في ذلك اليوم سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب من قارة آسيا وأستراليا.

أماكن يتاح فيها رؤية الهلال

وأكد مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، في الوقت الذي سيجعله ممكنة بالعين المجردة من قارتين أمريكا.