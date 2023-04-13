قناة الناس تذيع مقطعا من صلاة التراويح لقارئ مصري في أستراليا

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ أيمن حجازي، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة « باراماتا» باستراليا؛ إذ أبدع في تلاوة خاشعة في صلاة التراويح، خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة القصص تحديدًا قوله تعالى «وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20)».

إذاعة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات قراء مصريين

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تقدم مجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.