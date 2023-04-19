مستشفى المبرة بطنطا يجري جراحة دقيقة ونادرة لطفل يعاني من ورم متشعب

استقبل مستشفى مبرة طنطا طفلا يعاني من ورم عجزي عصعصي متشعب وممتد إلى الحوض والبطن، حيث تم إدخال الطفل إلى قسم الحضانات بالمستشفى، وتم استدعاء فريق الجراحة والتخدير بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

جراحة دقيقة ونادرة

وقال الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، إنه تم إجراء الجراحة عن طريق استئصال الورم من فتحات فى الظهر والعجان وفصل الورم عن المستقيم وعضلات الحوض والشرج، والسيطرة على الأوعية الدموية المغذية للورم وفصل عظمة العصص، وإصلاح عضلات الحوض والشرج وعمل رقعات جلدية لغلق الجرح، وتم خروج الطفل إلى قسم الحضانات بالمستشفى بصحة جيدة.

وأضاف أن هذا النوع من أورام الأطفال نسبة حدوثه بسيطة جدا، ويحتاج إلى تدخل دقيق لإزالة الورم والحفاظ على عضلات الحوض والشرج وغلق الجرح برقعات تجميلية لمنطقة الشرج والعجان.

انتفاخ شديد في البطن

وأوضح «جلال»، أنه في ذات السياق استقبل مستشفي المبرة بطنطا طفلة رضيعة تبلغ من العمر 15 يوما، تعاني من انتفاخ شديد في البطن مع قيء مستمر منذ الولادة، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة واتخاذ القرار بدخول العمليات وعمل استكشاف عاجل، حيث تبين وجود انفجار في الأمعاء وخروج البراز إلى داخل البطن، وقام الفريق الجراحي بتحويل مسار البراز بفتحة خارجية في جدار البطن وخرجت الطفلة إلي قسم الحضانات بصحة جيدة لاستكمال باقي العلاج.

ويأتي هذا في إطار خطة الفرع للاستمرار في إدخال جراحات تخصصية والقضاء علي قوائم انتظار مرضي جراحات الأطفال، وإدخال عمليات متقدمة وذات طابع خاص وإنهاء معاناة الأطفال مع الأمراض المستعصية دون تحملهم مشقة السفر والانتقال.