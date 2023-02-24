تشغيل وحدة السكتة الدماغية في التأمين الصحي بالغربية لأول مرة

يشهد مجمع التأمين الصحي بطنطا أعمال تطوير وخدمات طبية جديدة من أجل توفير خدمات متميزة للمرضى داخل محافظة الغربية.

وقال الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، إن مجمع التأمين الصحي بطنطا شهد مؤخرا دخول خدمات طبية جديدة، منها وحدة الرعاية الجديدة والتي تعمل بقوة 6 أسرة لخدمة مرضى السكتة الدماغية لأول مرة في التأمين الصحي، ووحدة الطوارئ الجديدة والتي تعمل بطاقة 14 سريرا، وبنك الدم ومعمل الباثولوجي الجديد، والذي يقوم بإجراء 280 فحصا شهريا لخدمة جميع منتفعي المحافظة.

تطوير الأقسام الطبية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجمع الطبي بطنطا شهد مؤخرا أعمال تطوير عددا من الأقسام، بينها وحدة الكلى والتي تعمل بطاقة استيعابية 15 ماكينة غسيل كلوي، مؤكدا أن الوحدة منذ افتتاحها تشغيل تجريبي كانت تعمل بمعدل 22 جلسة شهرية، ووصلت بعد أعمال التطوير والتشغيل النهائي بالطاقة القصوى إلى 800 جلسة شهرية، ليصل بذلك إجمالي عدد الجلسات منذ افتتاح الوحدة إلى 8000 جلسة غسيل كلوي.

65 جلسة علاج كيماوي يوميا

وأوضح أنه تم تطوير قاعات الأورام والتي تضم 32 سريرا وتقدم 65 جلسة علاج كيماوي يوميا لمرضى الأورام بطنطا والمدن والقرى المجاورة، إلى جانب تطوير الرعايات المركزة الجديدة والتي تعمل بقوة 20 سريرا، كما تم تطوير المغسلة من أجل تحقيق أعلى معايير النظافة والأمان وذلك بقوة 5 مغاسل و3 مجففات، وكذلك تطوير وحدة القسطرة والتي تضم 4 أسرة رعاية ما قبل القسطرة و4 أسرة أخرى لرعاية ما بعد القسطرة، بالإضافة إلى تطوير الوحدة طبقا للمعايير.