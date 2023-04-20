«شؤون الحرمين» تعلن نجاح خطتها لختم القرآن في المسجدين الحرام والنبوي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نجاح الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة لليلة 29 من رمضان، وذلك بتهيئة كل الخدمات، حيث أتم المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

تطهير وتعقيم وتعطير المسجد الحرام والنبوي

وأكد في تصريحات صحفية، أن الرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية.

وأشارت إلى توفير سقيا ماء زمزم المبارك في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.

تمكين كبار السن و ذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة

وفي جانب الخدمات لمناسك السعي والطواف والزيارة، جرى تمكين كبار السن و ذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة، من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة لسهولة الحركة وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن نجاح خطتها تحقق بفضل من الله- سبحانه- ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة، وحرصها على ضرورة تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي.