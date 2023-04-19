السعودية تخصص ألف موظف لخدمة المعتمرين في المسجد الحرام

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال 1028 موظفا موزعين على 118 باباً خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد أبواب المسجد الحرام

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» - أن أبواب المسجد الحرام 118 باباً منها: ثلاثة أبواب لدخول المعتمرين، و68 باباً مخصصة للمصلين و50 باباً مخصصة للطوارئ، إضافة إلى 40 باباً داخلياً، كما تشرف الإدارة منذ بداية الشهر الفضيل على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.

وأضاف أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة. ومنها: عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات مما يساعد على نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.