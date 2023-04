«سناب شات» تطلق ميزة جديدة للمحادثات بالذكاء الاصطناعي

قالت شركة «سناب»، المسؤولة عن تطبيق «سناب شات»، إن برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي الخاص بها سيكون قادرًا الآن على الرد على رسائل المستخدمين بصورة تم إنشاؤها بالكامل بواسطة AI، حيث يعمل مالك تطبيق الرسائل المصورة Snapchat على تعميق عمله في تقنية الذكاء الاصطناعي.

تطوير ميزات الواقع المعزز AR

جاء هذا الإعلان في قمة شركاء Snap السنوية، حيث تهدف الشركة إلى استخدام التكنولوجيا لتسريع تطويرها لميزات الواقع المعزز (AR)، أو الصور المحوسبة فوق الصور ومقاطع الفيديو في العالم الحقيقي.

استحوذ الذكاء الاصطناعي التوليفي على تركيز صناعة التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة ويمكنه إنشاء نص أو صور أصلية استجابةً للمطالبات، وتم إنشاء روبوت الدردشة الخاص بـ Snap ، المسمى My AI، والذي يمكن أن يساعد المستخدمين في كل شيء من كتابة القصائد إلى البحث عن المعلومات، باستخدام تقنية ChatGPT الخاصة بـ OpenAI.

الخاصية متاحة مجانا الآن

قالت Snap إن My AI متاح الآن مجانًا لجميع مستخدمي سناب شات ويمكن استدعاؤه للرد على الأسئلة في المحادثات بين الأصدقاء على Snapchat، وقد تم طرح chatbot لأول مرة للمستخدمين الذين يدفعون 3.99 دولارًا شهريًا مقابل الاشتراك المميز للشركة Snapchat +.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Snap، إن الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة يمكن أن يساعد المستخدمين على استكشاف المزيد من أجزاء تطبيق Snapchat من خلال التوصية بالعدسات، والتي يمكن أن تضيف تأثيرات على الصور ومقاطع الفيديو، أو استخدام ميزة خريطة التطبيق للتوصية بأماكن في العالم الحقيقي لزيارتها. مقابلة شخصية.

وقالت Snap إنها أضافت حواجز أمان جديدة إلى My AI، بما في ذلك تقييد وصول المستخدم مؤقتًا إلى chatbot إذا طرح عليه أسئلة غير مناسبة أو ضارة بشكل متكرر، وقال شبيجل إن Snap يحلل المحادثات مع My AI ووجد أن 99.5% من ردود chatbot تلتزم بإرشادات مجتمع Snapchat، وأضاف أن My AI سيأخذ الآن أيضًا في الاعتبار عمر المستخدم للتأكد من أن المحادثة مناسبة للعمر.

وكشفت شركة سانتا مونيكا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، النقاب عن مرايا AR جديدة يمكن تركيبها في المتاجر لمساعدة العملاء على تجربة الملابس أو معرفة الملحقات التي تناسب ملابسهم.