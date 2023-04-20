النائبة إيمان الألفي: مشروع تعديل قانون الولاية على المال يمنح الوصاية للأم

قالت إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ تعديلات بعض أحكام قانون الولاية على المال، رقم 119 لسنة 1952، تستهدف إعدة تنظيم العمل بالقانون، إذ لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي نظرا للمتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري، وتستهدف إجراء إصلاح تشريعي كامل لقانون الولاية على المال.

وصاية الجد على الأبناء القصر

وأوضحت الألفي لـ«الوطن»، أنّ قانون الولاية على المال بدأ العمل به منذ خمسينيات القرن الماضي، وبموجبه تكون الوصاية لجد الأب حالة وفاة الأب، وتأتي الأم في المرحلة الثانية من الوصاية على الأبناء حالة وفاة الأب، موضحة أنّ هذا الأمر يكبّد الأطفال كثير من المعاناة، ويؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق.

تعديلات قانون الولاية على المال

وشددت النائبة، على أهمية إجراء التعديلات على قانون الولاية على المال بهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، ومنح الوصاية للأم بعد الأب مباشرة.