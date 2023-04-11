نهاد أبو القمصان عن «تحت الوصاية»: قانون الولاية على المال من 75 سنة

سلطت المحامية نهاد أبو القمصان الضوء على مواد قانون الولاية على المال، والتي يشير إليها مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، مؤكدة أن القانون المعمول به في الوقت الحالي تم إقراره منذ 75 سنة، والذي بموجبه ينقل وصاية الأطفال من الأب إلى الجد ثم العم، ويتجاهل وجود الأم في الصورة.

ونشرت «أبو القمصان» صورة من مسلسل تحت الوصاية وعلقت عليها عبر «فيسبوك»: قانون الولاية على المال - المادة (1) ( للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة)».

وأوضحت: وهذا القانون لا يعرف الأم ويتجاهل وجودها، منوهة بأن هذا القانون تم تشريعه في 1952، من أيام ما كانت أغلب البنات والسيدات لا تحصل على التعليم اللازم ولا تدخل جامعة ولا تشتغل وبالتالى لا تخرج من البيت ولا عندها خبرة.

قانون الولاية على المال

وتابعت: يعنى قانون من 75 سنة حكم إلى الوقت الحالي، ويحول الأم إلى فرد بلا أى صفة فى حياة ولادها، وقالت إنه بموجب هذا القانون فالأم ليس لديها صلاحيات التصرف في حياة أولادها.

وأكملت: - لا تستطيع تسجيل الطفل المولود أو استخراج شهادة ميلاد.

- لو الطفل اتولد بمشكلة صحية ما تقدرش تعمله عملية جراحية او تاخد قرار مصيرى دون وجود الاب او الجد او العم

- لا تستطيع استخراج بطاقة أو باسبور أو قيد عائلى لأولادها

- والأم لا تستطيع أن تقدم فى المدرسة أو تنقل من مدرسة لولادها

- والقانون لا يخول لها أن تشرف على أموال أولادها فى البنك ولو فتحت لهم حساب تضع فيه لكن لا يمكنها معرفة اى معلومة ولا من سحب أو هى تسحب أو تستثمر لولادها.

- لا تستطيع أن تسافر بأولادها بدون موافقة الأب أو الجد في غياب الأب حتى لو مسافرة للأب نفسه تحصله على شغله.

- لو ادخرت مبلغ مالي واشترت باسم الولاد يقدر الأب أو الجد التصرف فيها دون حتى سؤالها .