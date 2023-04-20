وزير الصحة يتفقد مستشفى الحوامدية العام ويوجه برفع كفاءته

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، غرفة الطوارئ بمقر هيئة الإسعاف المصرية، وعدد من المنشآت الطبية، بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لمتابعة معدلات الانجاز بتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيدالفطر المبارك، فضلًا عن التأكد من انتظام سير العمل ووجود الفرق الطبية وفقًا لجداول الطوارئ، والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية بأعلى جودة.

زيارة غرف الطوارئ والاستقبال

وبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، جولته التفقدية بزيارة غرف الطوارئ والاستقبال بهيئة الاسعاف المصرية، واطمأن على انتظام سير العمل وتوافر القوة البشرية على مدار 24 ساعة، واطلع على عدد البلاغات الواردة للغرفة، وكيفية التعامل معها في وقت سريع، لضمان توفير الخدمة الإسعافية للمرضى بأقصى سرعة، ثم عقد اجتماعًا مع مسؤولي الهيئة؛ للاطلاع على خطة التأمين الإسعافية، حيث تم الدفع بـ 3039 سيارة إسعاف، و52 طبيبا، واطلع الوزير، على تقرير حول أماكن تمركز سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية، والميادين والأماكن العامة، على مستوى محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع، بضرورة التنسيق الدوري والعاجل بين هيئة الإسعاف، ومديريات الشؤون الصحية والغرف المركزية على مستوى محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك لتحقيق التكامل وسدّ العجز، ضمانًا لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي، خاصةً خلال أيام الاحتفال بالأعياد.

رفع كفاءة أقسام ووحدات المستشفى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أجرى زيارات تفقدية مفاجئة، بدأها بتفقد مستشفى الحوامدية العام، بمحافظة الجيزة، ووجه خلالها برفع كفاءة أقسام ووحدات المستشفى، وإجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية، كما وجه بالاهتمام بأعمال النظافة الشاملة للمنشأة، وحرص الوزير، على تفقد حجرات الكشف، و الملاحظة ووحدة الأشعة، والعناية المركزة، وزار المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية والعناية المركزة للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية.

وتابع إن الوزير، استكمل جولته بزيارة مستشفى المقطم للتأمين الصحي، بمحافظة القاهرة، واطلع على جداول البوتيجيات للفرق الأطباء والتمريض، مشيدًا بتوافر كافة الفرق الطبية بكافة التخصصات بأخر أيام شهر رمضان، كما اطمأن على توافر مخزون استراتيجي من أكياس الدم والبلازما، وكافة الأدوية، ومرّ الوزير، على وحدة الغسيل الكلوي، واطمأن على انتظام تقديم الخدمة الطبية لمتلقي جلسات الغسيل الكلوي، كما تفقد وحدة رعاية القلب، وقسم الباطنة بقوة 15 سرير باطنة و 12 قسطرة، وتابع الوزير نسب الاشغال لكل قسم ووحدة بالمستشفى.

توفير 4 أكياس دم لإحدى المريضات

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، اختتم جولته بتفقد مستشفى منشية البكري العام، بمحافظة القاهرة، وأشاد بنسب الإشغال ، وخلال مروره على الأقسام الداخلية، وجه بسرعة توفير 4 أكياس دم لإحدى المريضات التي تعاني من الإنيميا الحادة، وحرص على تفقد وحدة الرعاية المركزة بالاستقبال، واطمأن على حصول كل المرضى على حقهم الصحي بأفضل كفاءة، إضافة إلى تفقد وحدة الأطفال ورعاية الأطفال.

ووجّه بضرورة إعداد تقارير دورية للمتابعة وحصر النواقص من المستلزمات الطبية، وتوفيرها على وجه السرعة؛ لضمان انتظام سير العمل بالقطاع الصحي.