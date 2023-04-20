السيسي يتبادل التهاني بعيد الفطر مع عدد من الملوك والرؤساء العرب

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهاني بقدوم عيد الفطر مع عدد من الملوك والرؤساء من الدول العربية والإسلامية، إذ أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وقدم الرئيس التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم، ومن جانبه؛ وأعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس تونس، إذ هنأ الرئيس شقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر، حكومةً وشعباً، كل الخير والتقدم والرخاء، في حين أعرب الرئيس عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وتوجه الرئيس إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً.

من جانبه، أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة وتقديره للسيد الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.