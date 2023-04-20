الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ملك الأردن للتهنئة بعيد الفطر

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أعرب عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الملك الأردني، متمنيا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.