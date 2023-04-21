مصرع مُسنة صدمتها سيارة أثناء انتظارها على جانب الطريق بالقاهرة الجديدة

لقيت عجوز مصرعها أسفل عجلات سيارة أثناء انتظارها على جانب الطريق، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

إخطار من المستشفى بوصول جثة مسنة

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول سيدة عجوز جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «هانم.م.ه»، 72 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بكسور ونزيف داخلي أدى لوفاتها.

التحريات: صدمتها سيارة مسرعة

وكشفت التحريات بأن المجني عليها كانت تستقل سيارة أجرة وتوقف قائدها لإصلاحها ونزل الركاب منها لحين الانتهاء من إصلاح السيارة، وأثناء انتظار المجني عليها على جانب الطريق صدمتها سيارة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.