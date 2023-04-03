العثور على جثة مسن مجهول في السيدة زينب.. التحريات: متسول ومدمن مخدرات

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن مجهولة الهوية وملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وأخذ عينات للمتوفي لتحليلها لبيان إذا كانت تحتوي على مخدرات أو سموم من عدمه.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ البصمات وتصوير الجثة تمهيدًا لمطابقتها بالبصمات والصور والمحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر، وبتفتيش لم يتمّ العثور على أي أوراق تدل على هويته.

نص التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، وأضافت أن المتوفي من الأشخاص المتسولين بدائرة قسم الشرطة، ورجحت التحريات بأنّ سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.