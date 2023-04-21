ثواب صلة الرحم في العيد.. «لا يكتمل إيمان المسلم إلا بها»

حرص الشرع على صلة الأرحام على وجه العموم؛ فقال تعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ﴾ [محمد: 22]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ»، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلۡ عَسَيۡتُمۡ إِن تَوَلَّيۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرۡحَامَكُمۡ﴾» متفقٌ عليه.

ثواب صلة الرحم في العيد

وعن ثواب صلة الرحم في العيد، قال الدكتور محمود الصاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن صلة الرحم لها فضائل عظيمة في جميع الأوقات والأزمان، وهي أيضا مستحبة بشدة في العيد لعدة فضائل، منها أن إيمان المسلم لا يكتمل إلا بصلة رحمه لقول النبي «مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ».

وأضاف الصاوي، في تصريح لـ«الوطن»، أن من فضائل صلة الرحم في العيد: بسط في الرزق وزيادة في العمر، لحديث «مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، أوْ يُنْسَأَ له في أثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، بالإضافة إلى تقوية وتعزز محبة الأهل بين بعضهم وتزيد من ترابطهم والألفة بينهم، حيث قال النبي «يا أيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ، وأطعِموا الطَّعامَ، وصِلوا الأرحامَ، وصلُّوا باللَّيلِ، والنَّاسُ نيامٌ، تدخلوا الجنَّةَ بسَلامٍ».

فضل صلة الرحم في العيد

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: فضل صلة الرحم في العيد عظيم، حيث إن التزاور بين الأهل والارحام للتهنئة بعيد الأضحى وإدخال البهجة والسرور علي الكبار والصغار ومختلف الاعمار عن طريق العيديات و الهدايا ونحوها، يمثل تقريب للأرحام وصلة لها فالله تعالى يقول للأرحام من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته.