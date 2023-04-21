نواب يشيدون بحرص الرئيس السيسي على الاحتفال بعيد الفطر مع أبناء الشهداء

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالعيد مع أسر وأبناء الشهداء، ما يؤكد حرص الدولة على إسعاد أبناء وأسر الشهداء وأن مصر لا تنسى أبنائها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأن أقل ما تقدمه مصر لهم هو الرعاية.

تخليد ذكرى أبطال مصر

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي يحرص على رعاية أسر وأبناء الشهداء ومشاركتهم في كل مناسبة وفاء وتخليدا لتضحيات أبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.

وأضاف أن الرئيس السيسي خير من يعلم تضحيات شهداء مصر وأنه لولا شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم لم يكن هناك وطن آمن ومستقر.

وأشار «عوض الله»، إلى أن صورة الرئيس السيسي بين أبناء وأسر الشهداء تعكس أمن واستقرار مصر في الوقت الذي تموج فيه دولا من حولنا بالفوضى وعدم الاستقرار.

أمن واستقرار الوطن

وأوضح النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن حرص الرئيس على الاحتفال مع أسر وأبناء شهداء مصر من قوات الجيش والشرطة هو قمة الوفاء والتقدير ورد الجميل حيث يعكس الرئيس السيسي صورة الأب في لوحة جلبت السعادة إلى أبناء الشهداء وهو أقل ما يمكن أن تقدمه مصر والرئيس للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقرار الوطن.

ولفت النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي كعسكري يعي تماما حجم التضحية التي قدمها الشهداء لنرى الصورة التي شهدناها والرئيس محاط بأبناء وأسر الشهداء مثل كل اب يجمع ابنائها حوله من اجل إسعادهم، مضيفا أن الرئيس في كل مناسبة يحرص على مشاركة أبنائه من أسر الشهداء وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وهو أب لكل المصريين.

تضحيات شهداء مصر لم تضع هباء

ونوه «القطامي»، بأن الصورة التي ظهرت خلال الاحتفالات عكست الكثير من المعاني والدلالات أبرزها أن مصر انتصرت في حربها وأن أرواح شهداء مصر لم تضع هباء وإنما كانت تضحياتهم ولازالت سبب ما نعيشه من أمن واستقرار، ورسالة بأن مصر لا تنسى أبنائها.