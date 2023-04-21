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الرئيس السيسي يكرم عددا من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة

كتب:

محمد عزالدين
07:40 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبناء وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

وكرم الرئيس السيسي، رائد شهيد أحمد بسيوني حسن، وتسلم التكريم زوجته آية محمد سعد ووالده بسيوني حسن أبوالخير ووالدته منى عبد الوديع علي.

كما كرم، الرائد شهيد حسين جمال عبدالرحمن، وتسلم التكريم زوجته نورهان محمد زكريا، ووالده جمال عبدالرحمن حسب، ووالدته نبوية مصطفى حسن.

وكرم الرئيس السيسي، رائد شهيد محمد مظهر أحمد، وتسلم التكريم زوجته أزهار عادل محروس، كما كرم مساعد شهيد إيهاب فتحي محمد، وتسلم التكريم زوجته أحلام محمد محمد، والرقيب شهيد جمعة رجب إسماعيل، وتسلم التكريم زوجته عبير أحمد محمد، وعقيد شهيد محمد عبدالمنعم عبد الرؤوف، وتسلم التكريم زوجته أحلام علي السعيد.

وكرم الرئيس السيسي عقيد شهيد أحمد محمود محمد، وتسلم التكريم زوجته سمر حمدي عبده، كما كرم أمين شرطة شهيد حمادة صبحي رمضان، وتسلم التكريم زوجته مها عبد الكريم عبد الله.

وكرم، أمين شرطة شهيد عيد يونس عبدالحميد، وتسلم التكريم زوجته كوثر إبراهيم خليفة، وأمين شرطة شهيد محمد محمود عبدالله، وتسلم التكريم زوجته ليلى صلاح عبد السلام.

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