مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة على قناتي «DMC» و«DMC دراما»

ينتظر جمهور الدراما الرمضانية مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc وdmc دراما، اليوم، لمعرفة مصير دلال فتح الله التي تجسد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي، وذلك بعد معرفة زوجها جعفر العمدة «محمد رمضان»، بأنها وراء تأجير بلال شامة لخطف نجله الصغير بعد ولادته.

وقبل بدء مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc وdmc دراما، ارتفعت توقعات الجمهور بسيناريوهات الحلقة الأخيرة من المسلسل، وهل سيقوم جعفر العمدة بالانتقام من دلال وشقيقها، أم ستسبقه وتقوم بقتل نجله سيف (أحمد داش).

الجمهور ينتظر مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

وكشفت شبكة قنوات DMC عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان على قناة dmc وdmc دراما، حيث تذاع الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة الـ 6:15 مساء على قناة dmc دراما، كما تتاح على منصة «واتش آت» بعد عرضها تلفزيونيا.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة الساعة الـ 10:15 على قناة dmc، وتعاد في تمام الساعة الـ 5:00 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الـ 9:45 مساء.