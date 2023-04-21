توافد المواطنين على مدينة دسوق للاستمتاع بالحدائق والرحلات النيلية

شهدت الحدائق بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، خاصة حديقة الأسرة والطفولة، توافد عدد كبير من أهالي محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، إضافة لتوافد المئات على الميدان الإبراهيمي من القرى والمراكز المجاورة.

إقبال على الرحلات النيلية

كما أقبل الأهالي على الرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق للاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد بالمراكب النيلية الثابتة والمتحركة والألعاب والأنشطة الترفيهية والملاهي، ومراكب التنزه وحديقة الحيوان والفيتوسيشن وسينما 9D ومطاعم، في ظل توافر كل احتياجات المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحدائق بحضور المحاسب وليد فاروق، والمحاسب فتحي يوسف، نواب رئيس المدينة، والمحاسب محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة، كما تفقد جميع أجنحة الحديقة والمراكب النيلية والألعاب الترفيهية ونقاط الأمن والإنقاذ النهري والمسطحات المائية.

تحذيرات من الحمولة الزائدة بالمراكب

وحذّر رئيس مركز ومدينة دسوق، أصحاب المراكب النيلية من تحميلها للركاب أكثر من الحمولة المقررة حفاظاً على حياة المعيدين، موجهاً بسحب رخصة من يُخالف ذلك، كما اطمأن من رواد الحديقة على دورها في توفير الخدمات، خاصةً الأماكن الترفيهية للأطفال.