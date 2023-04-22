الأوراق المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية من «الأعلى للجامعات».. اعرفها

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية المختلفة من الأعلى للجامعات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، سواء للطلاب المصريين أو الأجانب، الحاصلين على درجات الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وجاءت الأوراق المطلوبة من الطلاب كالتالي:

- تقدم الأوراق صورة طبق الأصل أبيض وأسود موثقة، مع الاطلاع على الأصل + 2 صورة ضوئية.

- شهادة البكالوريوس «موثق»

- شهادة بيان المقررات الدراسية للبكالوريوس «موثقة»

- شهادة الامتياز موثقة بالنسبة للطب البشري أو طب الأسنان أو العلاج الطبيعي.

- بيان المواد التي تم دراستها بعد الحصول على البكالوريوس وقبل دراسة الماجستير «إن وجدت».

- شهادة الماجستير «موثقة».

- بيان المقررات الدراسية للماجستير «موثقة» إذا كان من متطلبات الدرجة.

- نسخة ورقية من رسالة الماجستير، معتمدة بخاتم الجهة المانحة + عدد 2 نسخة محملة على PDF ) CD ) إذا كانت من متطلبات الدرجة.

دليل الجهة المانحة للشهادة

- خطاب من الجهة المانحة للشهادة، يفيد الانتظام بها طوال مدة الدراسة «يستثنى من ذلك الدراسة عن بعد».

- جواز السفر المتضمن كل تأشيرات الإقامة بالدولة أو الجهة المانحة.

- خطاب من السفارة موجها لأمانة المجلس، بطلب المعادلة متضمنا تفويض الشخص الذي سيقوم بتقديم الأوراق.

- الأمانة المجلس في حالة عدم وجود مندوب رسمى للسفارة.

- طباعة إذن الدفع + تقارير الطلب.

وطالب «الأعلى للجامعات» الطلاب الراغبين في التسجيل، بالدخول إلى موقع المجلس، للتقديم للمعادلة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات على شبكة الإنترنت، وبعد الانتهاء من التحميل، يتم تسليم الأوراق إلى المجلس.

تقدم الشهادات والمستندات باللغة العربية أو الانجليزية، وإذا كانت بلغة أخرى تقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية، إذا كانت الرسالة بلغة غير العربية أو الإنجليزية لابد من تقديم ملخص لها باللغة العربية أو الانجليزية، مع ضرورة توثيق جميع الشهادات والأوراق المطلوب تقديمها للمعادلة، وضرورة سداد المقابل المادي للمعادلة.

توثيق الشهادات

أولا: الشهادات الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية

يتم توثيقها باحدي الطريقتين:

(أ) توثيق الشهادات بالدولة الموجود بها الجهة المانحة «جامعة- معهد - أكاديمية»، وتعتمد الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من المكتب الثقافي المصري بهذه الدولة.

(ب) توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة، تعتمد الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة، ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.