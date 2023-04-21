«التعليم العالي»: انتظام العمل بالمستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، انتظام العمل اليوم بمختلف القطاعات بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023، حيث وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك2023، في أقسام الطوارئ مع زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات.

المستشفيات الجامعية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل بقطاعات المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وكذلك رفع حالة الطوارئ والاستعداد خلال الإجازات، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والتخصصات المختلفة.

وقال الدكتور حسام صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني لـ «الوطن»، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ خلال إجازات الأعياد بالمستشفيات وانتظام العمل، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والأطقم الطبية المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023.