زلزال بقولة 4.4 ريختر يضرب منطقة البركان في إيطاليا

وقع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في جزيرة صقلية الإيطالية في منطقة البحر المتوسط.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال لم يسبب أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وكان عند مدينة كاتانيا الساحلية التي شهدت من قبل زلزالا مشابهًا في عام 2018 وأصيب فيه 4 أشخاص.

وأوضح المركز أن السكان شعروا بالهزات بوضوح في المنطقة القريبة من سفح بركان «إتنا» وهو أطول بركان في أوروبا وأكثرها نشاطًا ويقع هذا البركان في جبل «إتنا» المعروف بجبل النار.