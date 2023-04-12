بركان روسيا.. ثوران هائل يترك الأراضي مغطاة بالرماد

تركت قرى في أقصى شرق روسيا مغطاة بطبقة من الغبار البني السميك بعد ثوران بركان روسيا في منطقة شيفلوتش، مما أدى إلى ارتفاع عمود من الرماد إلى 65 ألف قدم في الهواء، وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا للطيران في حالة تأهب قصوى قائلة إن ثوران البركان قد يؤثر على الطائرات الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست الامريكية

بركان روسيا في شبه جزيرة كامتشاتكا وتعد منطقة شيفيلوتش، في شبه جزيرة كامتشاتكا، هي واحدة من أكبر البراكين في المنطقة، وقد تسبب الثوران في انفجار عمود من الرماد يصل ارتفاعه إلى 65 الف قدم، وفقًا لأوليج بوندارينكو، رئيس منطقة بلدية أوست كامتشاتسكي، نقلاً عن تقديرات أولية من العلماء، وقال فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا إن انتشار الثوران البركاني غطى مساحة 652 ميلا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المنطقة السماء تغمرها الرماد المتطاير ومنازل وسيارات مدفونة تحت بوصات من الغبار الكثيف والثلوج، وأصدرت السلطات تعليمات للسكان بالبقاء في منازلهم واستخدام الأقنعة أثناء سقوط الرماد والحد من التعرض الخارجي للأطفال والحيوانات الأليفة لهذا الرماد.

بركان روسيا يقذف سحابة رماد بارتفاع 12 ميلاً

واندلع بركان شيفلوتش في شبه جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، وغطى الشوارع والسيارات بطبقات سميكة من الغبار البركاني البني، وقالت «واشنطن بوست» عن وقال عالم البراكين في جامعة ميتشيجان التكنولوجية سايمون كارن على تويتر إن الحادث «يبدو وكأنه أكبر ثوران لبركان شيفلوتش في عصر الأقمار الصناعية».

وكانت قريتا كليوتشي وكوزيريفسك،التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي بضعة آلاف نسمة، في منطقة أوست كامتشاتسكي الأكثر تضرراً، وقال بوندارينكو إنه سيتم استدعاء عمال الطوارئ والجيش لتطهير المناطق.

مع وجود 29 بركانًا نشطًا، تمتلك شبه جزيرة كامتشاتكا واحدة من أعلى تركيزات البراكين النشطة في العالم، وفقًا لوكالة ناسا، وفي عام 2015 ، تقدم الرماد من بركان شيفلوتش نحو ألاسكا، وفي عام 2007، أدى انفجار إلى إرسال الرماد المتصاعد إلى 32 ألف قدم.