فضل قراءة سورة يس للميت.. ثواب كبير ومغفرة للفقيد

قراءة القرآن للميت، من الأعمال التي لها فضل عظيم، وتفيده في قبره بعد الموت وانقطاع أعماله، لذلك يتذكره الأحبة والأهل بقراءة القرآن، وسورة يس للميت، من أفضل الآيات التي يمكن أن تُتلى له، إذ تعد بمثابة قلب القرآن، ومن السور ذات الفضل العظيم، سواء كانت قرأتها للمتوفى، أو أن يقرأها المسلم بشكل عام.

فضل قراءة سورة يس للميت

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في حديث سابق عن فضل قراءة سورة يس للميت، إنها تفيده ولها فضل عظيم، كما أنها تنزل الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا والرحمة على الميت، ولهذا الفضل العظيم يقرأ أهل الميت على موتاهم سورة يس، وهم يرجون من الله عز وجل أن ينال الميت حظا من فضل هذه السورة، موضحا أن لبعض السور في القرآن فضلا يزيد على الفضل العام للقرآن، من أجل الترغيب في قراءتها، كما أن فضل قراءة سورة يس للميت يتضح في حث الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن للأشخاص بعد وفاتهم.

آداب قراءة القرآن الكريم

وأشار جمعة، خلال حديثه عن فضل قراءة سورة يس للميت، إلى أنه يجب عند قراءة القرآن التأدب بآداب التلاوة، وعدم الإخلال بالحروف، بالإضافة إلى الامتثال لقوله تعالي: «وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا» الآية 4 من سورة المزمل.