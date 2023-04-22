منى زكي تكشف كواليس بوستر مسلسل تحت الوصاية (فيديو)

كشفت الفنانة منى زكي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني تحت الوصاية والذي ينتمي لنوعية الـ15 حلقة.

ونشرت منى زكي فيديو كواليس تصوير البوستر وعلقت قائلة: كواليس تصوير بوستر مسلسل تحت الوصاية، تأليف شيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي-جوهر.

تعليقات الجمهور على مسلسل تحت الوصاية

وحققت منى زكي نجاحا كبيرا، خلال السباق الرمضاني 2023، بمسلسل تحت الوصاية، والذي تدور أحداثه حول معاناة الأرملة بعد وفاة زوجها، وجاءت التعليقات كالتالي: أنتي عملتي دور عمرك يا منى قبل المسلسل ده حاجة وبعده حاجة تانية خالص هنيئا لك على النجاح ولنا على أن صوتنا أخيرا وصل لأكبر قدر ممكن في المجتمع علشان يحسوا بمعاناتنا، وعلق آخر: بجد برافو عليكي وعلى كل صناع العمل دراما محترمة جدا وهادفة بالتوفيق دوما، وقال آخر: قطعتي قلوبنا دور عبقري وقضية موجعة يا رب يا فنانة تكوني سبب لتغير هذا القانون الظالم وهيكون في ميزان حسناتك وصناع العمل كله.. شابو منى زكي.

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.