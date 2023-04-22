ناقد فني يشيد بمنى زكي في مسلسل تحت الوصاية: أفضل ممثلة دور أول برمضان

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور، بدور الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، الذي ينتمي لنوعية الـ15 حلقة، والذي انتهت حلقاته أمس الجمعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، بأحداث مثيرة، اختتمت بحبسها.

وكتب «عبدالشكور» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «اخترت منى زكي كأفضل ممثلة في دور أول في دراما رمضان عن دورها في حلقات تحت الوصاية، كتابة شيرين وخالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، دورها في رأيي الأفضل حتى الآن بين أدوارها التليفزيونية، وربما يكون بداية مرحلة جديدة لأدوار مختلفة في مسيرة هذه الممثلة الموهوبة».

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

وتدور أحداث مسلسل تحت الوصاية، حول حنان الأرملة التي توفى زوجها، وترك لها بنت وولد، لتقع تحت رحمة والد زوجها بتوليه الوصاية عليهم.