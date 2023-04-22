وزير التعليم العالي يجتمع مع رؤساء الجامعات المدرجين بالخطة الجديدة الإثنين المقبل

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقد الاثنين المقبل، في رحاب جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، أول اجتماع مع رؤساء الجامعات المدرجين ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي المتعلقة إقليم جوب الصعيد والمثلث الذهبي، وذلك للبدء في فعاليات التنفيذ الفعلي لمحاور الاستراتيجية الجديدة.

أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة؛ الاستفادة الكاملة من إمكانيات كل إقليم، وربط البحث العلمي بالصناعة بما يحقق الرؤية الكاملة والشاملة لخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة، ويلبي طموحات الجمهورية الجديدة.

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأحد المقبل من رحاب جامعة أسيوط، الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي المصري؛ أبرزها متابعة انتظام العمل بمختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري التي أقرها المجلس.